Askeri Lojistik Ve Destek Zirvesi Ankara’da başladı

Yeni Akit Ankara

Ankara Sanayi Odası tarafından T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin destekleriyle hayata geçirilen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, 4 Ekim 2022 tarihinde Hilton Garden Inn Gimat’ta kapılarını açtı. İki gün sürecek Zirve’de oturumların yanı sıra askeri lojistik alanındaki yerli ve milli teknolojiler de tanıtılıyor.

Türkiye askeri harcamalar alanında dünyada 18'inci sırada

Zirve’nin açılışını; Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay ile Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan gerçekleştirdi. Türkiye’de savunma projelerinin hacminin 2022 yılı itibari ile 60 milyar doları geçtiğini ifade eden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ülkelerin pandeminin en ciddi boyutta yaşandığı, kamu harcamalarının zirve yaptığı dönemde dahi savunma harcamalarını azaltma yoluna gitmediğini belirterek; ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya’nın 2,1 trilyonluk küresel askeri harcamaların yüzde 62’sini gerçekleştirdiğini aktardı. Özdebir, Türkiye’nin 15.5 milyar dolarlık askeri harcama ile dünyada 18. sırada yer aldığını ve son 10 yılda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak üzere yaptığı çalışmalara bağlı olarak harcamalarındaki artış oranının, reel bazda yüzde 63 olduğunu aktardı.

Savunma sanayisinde ihracat birim fiyatı ortalamanın 54 katı

Ankara’nın savunma ve havacılık sanayi açısından önemli bir kent olduğunu aktaran Özdebir, Ankara’ya Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi gibi önemli bir ihtisas etkinliğini kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Özdebir sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma sanayinin önemini ve katma değerini gösteren rakamların başında ihracat birim fiyatları gelmektedir. Türkiye’nin 2021 yılında ihracatının kg fiyatı 1,3 dolar iken savunma sanayinin ihracatının birim fiyatı 70 dolardır, yani ortalamanın yaklaşık 54 katıdır.”

Özel sektöre daha fazla sorumluluk verilmeli

Özdebir; askeri lojistik alanının sivil sanayiye açılmasının önemine dikkat çekerek, başta Ankaralı firmalar olmak üzere özel sektörün bu alana girmesiyle ülkemizin savunma destek kabiliyetlerinin artacağını vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşı ile endüstriyel savaşın dönüşüne şahit oluyoruz

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nin savunma lojistik stratejilerini gözden geçirmek, uluslararası modelleri tartışabilmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay ise şunları paylaştı: “Bugün, endüstriyel savaşın dönüşüne şahit oluyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında sadece birkaç ayda harcanan topçu ve roket mühimmatı rakamları, mühimmatı sağlayan ülkelerin yıllık üretimlerinin birkaç katı. Kayıplar ve yerine konulma hızı arasındaki fark o kadar büyük ki, eksikliklerden dolayı iki ülke de depolarında onlarca yıldır yatan eski sistemleri devreye alıyor. Bu durum, her iki taraf için de sürdürülebilir değil. Bu tecrübelerden bizlere de önemli dersler çıkıyor.”

“Sektörün ihracatını 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

Okyay sektörün geleceğine dair ise şu yorumları paylaştı: “Askeri lojistiğin her alanında, ham maddeden cepheye kadar uzanan yolculuğunun her aşamasında, geliştirmeler yapılması gerekecek. Otonom sistemlerin lojistik görevlerde daha aktif rol alması, üretim teknolojilerinde yapay zekâ desteği ile iyileştirmeler, yakıt tüketimlerinde verimlilik ve siber kabiliyetler bugün olduğundan daha da fazla öne çıkacak. Ülke ve sanayi olarak, değişen bu konjonktürde kendimizi doğru şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Bir de var olan altyapıların göreve hazırlık kabiliyetleri üzerinden konuyu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle dış yaptırımlar, tedarik zincirlerindeki kesintiler, yüksek teknolojiye dayalı kritik platformların harbe hazırlığını riske atabiliyor. Askeri lojistiğin sağlıklı bir biçimde sürekliliğini sağlamak için, planlarımızda bu riskleri de öngörmemiz gerekiyor. Türk Savunma Sanayi’nin ülkemiz için öneminin her zaman en üst seviyelerde olduğunu biliyoruz. Ancak, son yıllarda kazanılan büyük ivme sayesinde, sektördeki başarımızın ve rekabetçiliğimizin hiç olmadığı kadar iyi bir noktada olduğunu ve ülke ekonomisi için yüksek katma değer ürettiğini daha da net görüyoruz. Geçen yıl 3 milyar dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatını bu yıl 4 milyar dolara, sonraki yıllarda ise bunun da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.”

Ukrayna-Rusya savaşı askeri lojistiğin önemini ortaya koydu

DLSS Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan ise Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ve hacminin giderek artmasının son derece önemli olduğunu açıkladı. Atalan, Ukrayna-Rusya savaşının askeri lojistik konusunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Büyük bir telaşla eksiklerini tamamlayan bir NATO görüyoruz ve şu anki Ukrayna Savaşı’ndan her ülkenin çıkarması gereken dersler var” dedi.