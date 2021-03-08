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Gündem Askeri helikopter neden düştü? MSB açıkladı
Gündem

Askeri helikopter neden düştü? MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterin ön raporunu açıkladı. Kazaya, kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen görüş kaybı neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:12:00 - 2021-03-08 16:42:08
Askeri helikopter neden düştü? MSB açıkladı

Bitlis Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ön raporuna göre, kazaya helikopterdeki bir arıza değil; kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.

Kazanın ön raporu açıklandı

Bitlis'te 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı, ön rapor açıklandı.

Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu. Ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş aktardı.

Olumsuz hava koşulları neden oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, raporda yer alan kazaya dair bulgular şöyle:

''Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.''

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Yorumlar

Yorumcu

Tabi tabi
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Ali

Bizde inandık, helikopterlerde zaten irtifa gösteren teknolojide yoktur. Yazık pilotlarda önünü görememişler.
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