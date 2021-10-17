Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor

Radar ve askeri elektronik sistemleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret AŞ (HTR), ağ destekli güvenlik sistemleriyle de kritik askeri ve sivil tesislerin güvenliğinde görev alıyor.

150’den fazla birlikte kullanılıyor

HTR Yönetim Kurulu Başkanı Macit Arslan, farklı şirketlerle iş birliği halinde her türlü radar üretim altyapısına sahip entegre bir tesis olarak üretimler gerçekleştirip, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Askeri ve sivil müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi çözümleri sunduklarına işaret eden Arslan, şöyle konuştu: “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 150’den fazla birliğinde ağ destekli güvenlik sistemlerini kurmaktayız. Üs bölgeleri sabit veya modüler olabilir. Optik ve diğer sistemleri kullanarak tehdit olabilecek her türlü bilgiyi operatörün önüne getirebilmekteyiz. Bu bilgiler incelenmekte ve çeşitli analizler yapılabilmektedir. Antalya Havalimanı’nın aralarında bulunduğu 6 havalimanının ağ güvenlik sistemi de HTR tarafından kurulmuştur.”Ürettikleri milli çözümler arasında x-ray tarama cihazları, kartlı geçiş sistemleri bulunduğunu anlatan Macit Arslan, “HTR, yaptığı milli ve yerli ürün çalışmalarıyla yaklaşık 11 milyon doların Türkiye’de kalmasını sağladı. Bu konudaki çalışmalarımız Ar-Ge merkezimizde devam etmektedir. HTR, diğer şirketlerle koordineli, yerli sanayisiyle beraber daha çok özgün ve milli ürün üretme azim ve iradesine sahiptir. Bunu da başaracağız” diye konuştu.

1200 birlikte bakım-işletme hizmeti

HTR’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde bakım, işletme ve idame faaliyetleri icra ettiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti: “Bunlar sadece bizim kurduğumuz sistemleri yenileme, modernize ve çalışır halde tutmakla sınırlı değil. Daha önce alınmış ve çeşitli nedenlerle kullanılamayan ürünlerin kullanılabilir hale getirilmesi ya da değiştirilmesini de kapsamaktadır. KKTC dahil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde bakım-işletme faaliyetlerini icra etmekteyiz. Bunun yanında sivil kurum ve kuruluşlarla da çalışıyoruz. Bazı sivil kuruluşların ağ güvenlik sistemi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Daha önce aldıkları kameralarla yaşadıkları problemleri giderdik, önemli miktarda dövizin ülkede kalmasını sağladık. 6 havalimanında çeşitli ürünlerimiz kullanılmakta. Türkiye’nin her yerinde ürünlerimizi görme imkanı bulunmaktadır.”