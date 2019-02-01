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Asker olacaktı... Feci kaza: 3 ölü, 13 yaralı!

Adana’da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi.

01 Şubat 2019 Cuma 00:23
Asker olacaktı... Feci kaza: 3 ölü, 13 yaralı!

Kaza, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması olan Haydar Ateş’in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Ailecek 01 C 9242 plakalı midibüse binerek Karataş ilçesinde Adana Merkez otogarına doğru Haydar Ateş’i askere uğurlamak için yola çıktı.

Ters yönden gelen kepçe ile midibüs çarpıştı

Adana merkezine doğru yola çıkan 01 C 9242 plakalı midibüs, İ.Ç’in yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kendi asker uğurlamasında hayatını kaybetti

Haydar Ateş kendisinin asker uğurlaması için Adana’ya gidildiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücüsü İ.Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 00:23
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  5. Haydar Ateş

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