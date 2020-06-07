Asker maaşları ne kadar? Rütbesine göre asker maaşı kaç para?

Asker maaşları merak edilen bir konu haline geldi. Astsubay ne kadar maaş alır, uzman çavuş ve teğmen ne kadar maaş alır?

TSK bünyesindeki asker rütbeleri er ve erbaşlardan başlayarak, Mareşal’e kadar devam etmektedir. Asker maaşları da bu rütbelere göre şekillenmektedir. Askeri rütbeler en düşükten başlayarak, aşağıdaki gibidir,

Onbaşı

Çavuş

Uzman Onbaşı

Uzman Çavuş

Astsubay Çavuş

Astsubay kıdemli Çavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Başçavuş

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral

Tümgeneral

Korgeneral

Orgeneral

Genelkurmay Başkanı

Mareşal

Buna göre,

Erlere 110 TL

Onbaşı, usta erbaşlara 130 TL

Çavuşlara ise 150 TL

Harçlık verilmektedir. Eğer iş hayatına asker olarak devam etmek isteyen olur ise, TSK bünyesinde düzenlenen sınavlara ve mülakatlara girerek subay olmak mümkündür.

Sözleşmeli Erbaş

Bölgesine göre 4 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arası değişkenlik gösterir.

Uzman Çavuş

Bölgesine göre 4 bin TL ile 7 bin TL arası değişkenlik gösterir.

Subay Maaşları

Bölgesine göre 5 bin TL ile 8 bin TL arası değişkenlik gösterir.

Astsubay Maaşları

Bölgesine göre 4 bin lira ile 9 bin 500 TL arası değişkenlik gösterir.

Asteğmen Maaşı

6,300 TL civarında değişkenlik gösterir.

Teğmen Maaşı

6,750 TL civarında değişiklik gösterir.

Üsteğmen Maaşı

6,900 TL civarında değişiklik gösterir.

Yüzbaşı Maaşı

7,250 TL civarında değişiklik gösterir.

Binbaşı Maaşı

7,600 TL civarında değişiklik gösterir.

Yarbay Maaşı

8,400 TL civarında değişiklik gösterir.

Albay Maaşı

8,800 TL civarında değişiklik gösterir.

Tuğgeneral Maaşı

9,500 TL civarında değişiklik gösterir.

Tümgeneral Maaşı

10,250 TL civarında değişiklik gösterir.

Korgeneral Maaşı

12,000 TL civarında değişiklik gösterir.

Orgeneral Maaşı

13,800 TL civarında değişiklik gösterir.

Bunun yanı sıra bütün rütbelerde kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre artar.