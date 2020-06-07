Asker maaşları ne kadar? Rütbesine göre asker maaşı kaç para?
Asker maaşları ne kadar? Rütbesine göre asker maaşı kaç para? Son zamanlarda asker olmak isteyenlerin sayısı arttı. Dolayısıyla asker maaşları da sorgulanıyor. Özveri ve sadakat isteyen bu kutsal mesleğin detaylarını sizler için derledik. Peki ama askerler ne kadar maaş alıyor? Asker olmak isteyenler kaç para alır? Er maaşı, batıda askerlik yapan, doğuda askerlik yapan, yedek subay ya da astsubay olan ne kadar maaş alır? Askeri rütbe sıralaması ve maaşları...
Asker maaşları merak edilen bir konu haline geldi. Astsubay ne kadar maaş alır, uzman çavuş ve teğmen ne kadar maaş alır?
TSK bünyesindeki asker rütbeleri er ve erbaşlardan başlayarak, Mareşal’e kadar devam etmektedir. Asker maaşları da bu rütbelere göre şekillenmektedir. Askeri rütbeler en düşükten başlayarak, aşağıdaki gibidir,
- Onbaşı
- Çavuş
- Uzman Onbaşı
- Uzman Çavuş
- Astsubay Çavuş
- Astsubay kıdemli Çavuş
- Astsubay Üstçavuş
- Astsubay Kıdemli Üstçavuş
- Astsubay Başçavuş
- Asteğmen
- Teğmen
- Üsteğmen
- Yüzbaşı
- Binbaşı
- Yarbay
- Albay
- Tuğgeneral
- Tümgeneral
- Korgeneral
- Orgeneral
- Genelkurmay Başkanı
- Mareşal
Buna göre,
- Erlere 110 TL
- Onbaşı, usta erbaşlara 130 TL
- Çavuşlara ise 150 TL
Harçlık verilmektedir. Eğer iş hayatına asker olarak devam etmek isteyen olur ise, TSK bünyesinde düzenlenen sınavlara ve mülakatlara girerek subay olmak mümkündür.
Sözleşmeli Erbaş
Bölgesine göre 4 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arası değişkenlik gösterir.
Uzman Çavuş
Bölgesine göre 4 bin TL ile 7 bin TL arası değişkenlik gösterir.
Subay Maaşları
Bölgesine göre 5 bin TL ile 8 bin TL arası değişkenlik gösterir.
Astsubay Maaşları
Bölgesine göre 4 bin lira ile 9 bin 500 TL arası değişkenlik gösterir.
Asteğmen Maaşı
6,300 TL civarında değişkenlik gösterir.
Teğmen Maaşı
6,750 TL civarında değişiklik gösterir.
Üsteğmen Maaşı
6,900 TL civarında değişiklik gösterir.
Yüzbaşı Maaşı
7,250 TL civarında değişiklik gösterir.
Binbaşı Maaşı
7,600 TL civarında değişiklik gösterir.
Yarbay Maaşı
8,400 TL civarında değişiklik gösterir.
Albay Maaşı
8,800 TL civarında değişiklik gösterir.
Tuğgeneral Maaşı
9,500 TL civarında değişiklik gösterir.
Tümgeneral Maaşı
10,250 TL civarında değişiklik gösterir.
Korgeneral Maaşı
12,000 TL civarında değişiklik gösterir.
Orgeneral Maaşı
13,800 TL civarında değişiklik gösterir.
Bunun yanı sıra bütün rütbelerde kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre artar.