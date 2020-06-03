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Dünya

Asker konuşlandırılmıştı! Pentagon'dan flaş karar

ABD Savunma Bakanlığının, ülkedeki protesto ve şiddet olayları üzerine başkent Washington yakınlarındaki üslere konuşlandırdığı askerleri geri çekeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:57:00 -
Asker konuşlandırılmıştı! Pentagon'dan flaş karar

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ülkedeki protesto ve şiddet olayları üzerine başkent Washington yakınlarındaki üslere konuşlandırdığı askerleri geri çekeceği bildirildi.

Amerikan AP haber ajansına konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkilileri, 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden Washington bölgesine gönderilen 200 askerin bugünden itibaren çekileceği, geri kalanının da gelecek günlerde çekilmiş olacağını açıkladı.

Yetkililer, bölgede şehirdeki tarihi yapı ve kritik askeri üsleri koruyan 3'üncü Piyade Alayı'nın ise teyakkuzda bırakılacağını bildirdi.

Pentagon, askerleri Washington bölgesinde konuşlandırmıştı

Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmış ancak bu askerlerin şehre girmeyeceğini açıklamıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan protestolar 10. gününde devam ediyor.

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı.

Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek, valilerin emrine verilmişti.

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