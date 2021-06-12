Asker eğlencesinde trafiği tehlikeye sokan gençler polisi görünce kaçtı!
İstanbul Arnavutköy'de asker eğlencesi yaparken trafiği tehlikeye atan gençler, polisin geldiğini görünce kaçtı.
Arnavutköy’de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.
Arnavutköy’de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı.
Polisi görünce kaçtılar
Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.