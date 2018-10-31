Asker eğlencesinde bıçaklı kavga! Birbirlerini doğradılar

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan M.B. ve A.A, 112 acil servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ü.S. ve H.S'yi gözaltına aldı.