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Asker eğlencesinde bıçaklı kavga! Birbirlerini doğradılar

Kahramanmaraş'ta, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 01:28
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga! Birbirlerini doğradılar

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan M.B. ve A.A, 112 acil servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ü.S. ve H.S'yi gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 01:28
  1. Dulkadiroğlu

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