Bu malzeme “havadan” yapıldı! Öyle bir yalıtım ki Soğuk havayı asla geçirmiyor

Mesoporous Optically Clear Heat Insulator (MOCHI) adı verilen bu yeni malzeme, kalın paneller veya pencere iç yüzeylerine uygulanabilen ince tabakalar halinde üretilebiliyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen MOCHI, henüz ticari kullanıma sunulmasa da dayanıklı yapısı ve neredeyse tam şeffaflığıyla dikkat çekiyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Colorado Boulder Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Ivan Smalyukh, pencerelerin enerji verimliliği açısından büyük bir sorun oluşturduğunu vurgulayarak, “Duvarlarda yalıtım yapmak kolay, ancak pencerelerin aynı zamanda şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf yalıtım malzemeleri geliştirmek son derece zor,” dedi.

Araştırmacılara göre, konutlardan büyük iş merkezlerine kadar binalar dünya genelinde üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketiyor. Bu enerjinin önemli bir kısmı, özellikle kışın pencerelerden ısının dışarı kaçması, yazın ise sıcak havanın içeri girmesi nedeniyle kaybediliyor.

MOCHI, bu ısı transferini büyük ölçüde yavaşlatmayı amaçlıyor. Silikon bazlı bir jel üzerine kurulu olan malzemenin içinde, insan saçından çok daha ince mikroskobik hava kanallarından oluşan yoğun bir yapı bulunuyor. Araştırmacılar, yalnızca 5 milimetre kalınlığındaki MOCHI tabakasının bile alevle temas ettiğinde yanmaya karşı koruma sağlayabildiğini belirtiyor.

Isıyı durduruyor, ışığı geçiriyor

Malzemenin içindeki son derece küçük hava boşlukları, gaz moleküllerinin serbestçe çarpışmasını engelleyerek ısı geçişini sınırlandırıyor. Buna karşın MOCHI, gelen ışığın yalnızca yaklaşık yüzde 0,2’sini yansıtıyor ve görünür ışığın neredeyse tamamının geçmesine izin veriyor. Bu özellik, malzemeyi mevcut yalıtım çözümlerinden ayıran en önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.