Asiye Eren kimdir? Kardeşlerim dizisi Asiye Eren’i oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren rolonü üstleniyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren’i oynayacak. Asiye Eren kimdir? 17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel’e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzeldir.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisinde rol alacak. Su Burcu Yazgı Coşkun 2004 doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak Kırmızı Oda dizisinde Güler’i canlandırdı. Su Burcu Yazgı Coşkun Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Kadın, Bizim Hikaye, Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceğim, Dabbe, Karadayı dizi filmlerinde rol aldı.

Sinema ve dizi film oyuncusu. 15 Nisan 2004, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa 2012 yılında çocuk oyuncu olarak başladı. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakteri oynadı.

Su Burcu Yazgı Coşkun un rol aldığı dizi ve filmler

Kırmızı Oda (Güler, TV Dizisi 2020)

Kuzgun (Naz, TV Dizisi 2019)

Bizi Hatırla (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı (Songül Uluçınar, TV Dizisi 2017)

Kadın (Bahar’ın küçüklüğü, TV Dizisi 2017)

Bizim Hikaye (Ceylan, TV Dizisi 2017)

Aşk Yeniden (Elif Su, TV Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim (Zeynep, TV Dizisi 2013)

Sen Üzülme (Mine, TV Filmi 2013)

Karadayı (Neşe, TV Dizisi 2012)