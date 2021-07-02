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Dünya Aşısız göçmenlerin bayramda memleket ziyaretine dikkat edilmeli
Dünya

Aşısız göçmenlerin bayramda memleket ziyaretine dikkat edilmeli

Koronavirüs aşılama çalışmalarında 50 milyon doz aşı rakamı geçilirken, aşı merkezlerinin yanı sıra gezici ekipler de dağ taş gezerek aşısız kimse kalmasın diye gece gündüz çalışıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:29:00 -
Aşısız göçmenlerin bayramda memleket ziyaretine dikkat edilmeli

 Göksel Çağlav  Ankara 

Ancak ülkemize yasadışı yollarla gelen farklı ülke uyruklu, yaklaşık 5 milyona yakın düzensiz göçmen bulunuyor. Bunlardan Türk vatandaşlığı verilenler ile oturma izni bulunanları aşılama çalışmaları başladı. Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “TC vatandaşı olan ve TC numarası 99 ile başlayan mülteciler aşılanıyorlar. Ancak aşısız olan ve Kurban Bayramı’nda ülkelerine gidip dönecek mültecilere dikkat edilmeli Bu kesim de acilen aşı programına dahil edilmeli” uyarısını yaptı.
Yeni Akit Gazetesi

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