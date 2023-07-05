Asırlık kin! CHP’nin alerjisi yeni değilmiş!

125 yıllık ‘Hamidiye Su’ ismini ‘HMD’ olarak değiştirmeye teşebbüs eden CHP’nin bu isme karşı hazımsızlığı yeni değil. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine CHP yönetimindeyken Hamidiye Su’yun adı değiştirildi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından ‘Halk Su’ olarak değiştirilen şirketin ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 yılında İBB Başkanı olmasıyla aynı yıl yeniden ‘Hamidiye Su’ ismine kavuştu. 1990’lı yılların başlarında faaliyetlerine son verilme noktasına kadar gelen Hamidiye Su, 1994’te belediye yönetiminde yaşanan değişimle birlikte, Erdoğan başkanlığındaki İBB tarafından modernize edilerek dünya standartlarında faaliyet gösteren bugünkü konumuna ulaştı.

ERDOĞAN’LA AYAĞA KALKTI

33 yıl sonra yine bir başka CHP’li isim olan Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki İBB, asırlık ‘Hamidiye Su’ ismini değiştirmeye teşebbüs etmiş, gelen tepkiler üzerine ‘İsim değişikliği yapmadık, ‘HMD’ adıyla ikinci bir markayı piyasaya sürdük’ açıklaması yapmıştı. 1990’lı yılların başında mali açıdan zor bir dönem geçiren ve faaliyetlerine son verilme noktasına kadar gelen Hamidiye Su, 1994’te belediye yönetiminde yaşanan değişiklikle birlikte tarihi mirasa sahip çıkılmaya ve ayakta tutulmaya çalışıldı. Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki İBB yönetimi Hamidiye’nin gelenekselleşen çizgisini modern donanımlarla tamamlayarak Hamidiye’yi bugünkü dünya standartlarındaki konumuna getirdi.

ABDÜLHAMİD RAHATSIZLIĞI MI?

Sultan II. Abdülhamid, 1902 yılında İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere Cendere Vadisi’ndeki boşa akan kaynak sularını bir araya toplayıp şehre getirip 57 farklı çeşmeden akıtarak Hamidiye Su’yun yüz yıldan fazladır devam eden hikayesini başlattı. İBB’nin Hamidiye’de isim değişikliği teşebbüsüne, ‘Hamidiye’yi kuran ve ismini veren Sultan II. Abdülhamid’e karşı CHP’nin duyduğu rahatsızlığın neden olduğu yorumları yapıldı.

Oldubittiye getirmek istediler

CHP’li İBB’nin tarihi ‘Hamidiye Su’ ismini ‘HMD’ olarak değiştirme girişimine tepkiler ise sürüyor. Yeni Şafak’a konuşan İBB AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz, ‘İsim değişikliği yapmadık, ikinci bir markayı piyasaya sürdük’ açıklaması yapan İBB yönetimi için ‘’HMD markasıyla su dışında mesela bir soda markası çıkarmış olsalardı biraz anlaşılır olabilirdi. Emrivakiyle ve oldubitti ile Hamidiye ismini HMD olarak değiştirmek istediler, gelen tepkiler üzerine oyun bozulmuş oldu.’ dedi.

ERDOĞAN ASLINA DÖNDÜRMÜŞTÜ

Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde Hamidiye Su’yun ismini orijinal haline döndürmekle kalmamış, şirketle yakından ilgilenerek, modern standartlara ulaşmasını sağlamıştı.

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