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Aktüel Asırlık çınar oy kullanmak için sandık başında!
Aktüel

Asırlık çınar oy kullanmak için sandık başında!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:01:00 -
Asırlık çınar oy kullanmak için sandık başında!

Trabzon'da 101 yaşındaki Fatma Kıran, oy kullanmak için sandık başına gitti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 101 yaşındaki Fatma Kıran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verdi.

Fatma Kıran, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi. Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 87 yaşındaki Nezaket Aktepe, oy kullandı. Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokuluna geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun" dedi.
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