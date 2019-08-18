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Asırlık cami açılmak için gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde kültür varlığı olarak kabul edilen tarihi Kestani Camisi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:56
Asırlık cami açılmak için gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde kültür varlığı olarak kabul edilen tarihi Kestani Camisi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak geçmişi gelecekle buluşturacaklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Tarihi Kestane Camimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz. Kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak geçmişi gelecekle buluşturacağız. Bu şekilde tarihimizi gün yüzüne çıkaracağız” dedi.


Tarihi ve kültürel miraslarımızı yaşatmak için büyükşehrin tüm imkânlarını seferber edeceğini söyleyen Başkan Güler, “Tarihi ve kültürel değerlerimiz bizim için önemli. Bu değerlerimizi yaşatmak için büyükşehrin tüm imkânlarını seferber edeceğiz” diye konuştu.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, “1911 yılında düzgün kesme taştan inşa edilen tarihi camimizin yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Son cemaat kısmının zemin döşemesi ve şadırvan imalatının yapılmasının ardından tarihi camimiz vatandaşlarımızın ibadeti için hazır hale gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:56
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