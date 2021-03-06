Uykusuzluk kadar aşırı uyumanın da hastalık habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, kişinin iş ve sosyal yaşamına engel olması halinde mutlaka bir uzmana danışılmasını tavsiye ediyor. Aşırı uyumanın en çok uyku apnesinde ortaya çıktığını belirten uzmanlara göre, sorunun altında yatan hastalığın zamanında tedavi edilmesi önemli.

Aşırı uyku hali hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır?

Yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumaları gerekmektedir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. İnsan sağlığı için büyük önem taşıyan uyku, bazı hallerde aşırı uyuma isteğiyle günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Bu duruma yol açan sebeplerden biri de vitamin eksikliğidir

Sürekli uyku hali kansızlık problemi yaşayan kişilerde görülür. Kansızlığın temel nedeni de demir eksikliğidir. Zaman zaman kalsiyum eksikliği de sizi uyumaya teşvik eder. Ayrıca, B2 ve 12 vitaminleri ile aynı kategoride bulunan B6 vitamini eksikliği durumunda insan vücudunda uyku bozuklukları baş gösterebilir. Bunun en önemli sebebi ise uyku için gerekli olan Seretonin üretiminin yeterli seviye de olmamasıdır.