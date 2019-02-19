Aşırı sis Adana'da can aldı! TIR şoförü hayatını kaybetti Adana Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda seyir halindeyken sis yüzünden önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan TIR sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Adana Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Demir yönetimindeki 27 Y 8759 plakalı çimento yüklü TIR, yoğun sisin olduğu yolda aynı yönde ilerleyen Ali Otan yönetimindeki 63 B 6428 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücülerden Yasin Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaşamını yitiren Yasin Demir'in cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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