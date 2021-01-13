Saç yağlanmasının nedeni saç derisindeki yağ salgılayan bezlerin normalden fazla çalışıp yağ üretmesinden kaynaklanır. Saç yağlanması nasıl önlenir? Saç yağlanması için doğal çözümler...

Saç yağlanması neden olur?

Saçları çok sıcak suyla yıkamak

Saç diplerine saç kremi uygulamak

Gün içinde sık sık saçlara dokunmak

Saçları gereğinden fazla taramak

Saç kurutma makinesi, fön makinesi, saç düzleştirici gibi yüksek ısılı araçları sık kullanmak

Aşırı saç yağlanmasına evde doğal çözümler

1.Elma sirkesi



İçindeki asetik asit, saç derisindeki pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve bu da aşırı yağ salınımını kontrol ederek saçlarınızdaki yağ birikimini azaltır. Ayrıca yumuşak ve parlak saçların tadını çıkarmanız için güçlü bir saç toniği olarak çalışır.

Bir bardak suda iki veya üç çorba kaşığı elma sirkeyi karışıtırın.

Saçınızı hafif bir şampuanla yıkadıktan sonra, bu solüsyonu durulama suyu olarak kullanın.

Birkaç dakika bekleyin ve daha sonra soğuk su ile yıkayın.

Haftada iki veya üç kez tekrarlayın.

2. Limon

Limon, yağlı saçlar da dahil olmak üzere farklı saç derisi ve saç sorunları için harika.

Limon sağlıklı saçları teşvik eden birçok hayati vitamin ve mineral içerir. Limonun asitli özelliği, kafa derisinin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve yağ salınımını kontrol eder.

İki limon suyunu iki fincan saf suyla karıştırın. Ayrıca üç çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).

Bu karışımı saç derinize ve saçınıza uygulayın, birkaç dakika boyunca masaj yapın.

Beş dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

En iyi sonuç için haftada üç kere tekrarlayın.

3. Siyah çay

Siyah çay, gözenekleri sıkarak saçlı deride fazla yağ oluşmasını önleyen tannik asit olarak bilinen bir maddeye sahiptir.

Bir fincan suya bir çay kaşığı siyah çay yaprağı ilave edin.

10 dakika kaynatın.

Çay yapraklarını süzün ve çözeltinin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.

Bu ılık karışımı saçlı derinize ve saçınıza dökün.

Beş dakika bekletin, durulayın ve saçlarınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

Yağlı saçlardan kurtulmak için haftada iki veya üç kez tekrarlayın.

4. Aloe vera

Aloe vera'da bulunan vitaminler, mineraller ve enzimler yağlı saçlardan kurtulmak için çok yararlıdır.

Aloe vera ayrıca saç köklerinizi beslerken kirli kafa derisindeki zehrin giderilmesine ve yağ salınımının kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, aloe vera'nın nazik ve yatıştırıcı doğası saçlarınızı sağlıklı tutacaktır.

Bir çay kaşığı aloe vera jeli ve bir yemek kaşığı limon suyunu bir fincan şampuanla karıştırın.

Saçlarınızı yıkayın ve durulamadan önce şampuanın birkaç dakika saçınızda kalmasına izin verin.

Yağlılığı kontrol altına almak için bunu devamlı olarak ev yapımı bir şampuan olarak kullanın.

Bu ev yapımı şampuanı bir haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

5. Karbonat

Karbonat yağ emici özelliğiyle yağlı saçlar için mükemmel, pratik bir çare.

Ayrıca, kabartma tozu alkali niteliği, kafa derisinin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve kötü kokuyu azaltacaktır.

1 litre suda 3 yemek kaşığı karbonatı iyice karıştırın.

Bu karışımı 20 dakika saçınızda bekletin.

Şampuan kullanarak durulayın.

Yağlı saçlar için bu tedavi hafta üç kez yapılabilir.

6. Kil

Yağlı saç dökülmesi problemini çözmek için doğal bir emici olan kili kullanabilirsiniz.

Ayrıca mineral özellikleri kafa derisinin doğal pH seviyesini dengeler ve kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir.

Kalın bir macun yapmak için üç yemek kaşığı kile biraz su ilave edin. (Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak kullanacağınız kil miktarını değiştirebilirsiniz.)

Macunu saçlı derinize ve saçınıza uygulayın.

15-20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Bu tedaviyi haftada bir kez veya ayda birkaç kez kullanın.

7. Yumurta beyazı

Yumurta beyazı yağlı saçlarla savaşır ve yumurta sarısı saçları güçlendiren protein ile doludur.

Nemli saçlara yarım bardak çırpılmış yumurta beyazı uygulayın ve 15-20 dakika açık şekilde bekletin.

Son olarak, durulayın ve hafif bir şampuanla saçlarınızı yıkayın. Her iki haftada bir tekrarlayın.

İki yumurta sarısını iyice çırpıp iki çorba kaşığı limon suyu ile karıştırın.

Bu karışımı nemli saçlara uygulayın. Beş dakika bekletin ve sonra bir şampuanla saçlarınızı yıkayın.

Bu yöntemi haftada iki veya üç kez kullanın.

8. Domates

Domateslerin asidik yapısı, saçlı derinizin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve bu da aşırı yağ salınımını kontrol eder.

Domates ayrıca kötü kokuları kaldırmaya a yardımcı olur.

Bir olgun domatesin suyunu, bir çay kaşığı kille karıştırın.

Bu karışımı saç ve kafa derisine uygulayın.

Başınızı ve saçınızı bir duş bonesi ile örtün ve 30 dakika boyunca bekleyin.

Soğuk su kullanarak yıkayın.

Bunu haftada bir veya iki kez yapın.