Aşırı kafa terlemesinin nedenleri nelerdir?

Aşırı kafa terlemesi çoğu zaman insanlarda oluşabilir. Aşırı kafa terlemesi bazen bir hastalığın habercisi bazende kendiliğinden oluşan bir problemdir. Vücudumuzun baş ve yüz bölgesinde aşırı terleme varsa can sıkıcı bir durum haline gelebilir. Türkiye nüfusumuzun %5'lik bir kısmı aşırı terleme sorunu yaşamaktadır. Aşırı kafa terlemesi hiperhidroz diye de adlandırılabilir.

Kafa bölgesinde ortaya çıkan kokusuz terlemenin nedeni olarak troid hormonlarındaki işlev bozuklukları sebep olmaktadır. Kişinin sıkça banyo yapması terlemeyi azaltan ve koku oluşumunu ortadan kaldıran etkenlerdendir. Aşırı kafa terlemesi bazen vücudun doğal bir tepkisidir bazen de kendi başına bir sağlık sorunudur. Ayrıca başka problemlerin habercisi de olabilir. Kişinin günlük sosyal yaşantısı içerisinde yapılan spor ve aktiviteleri sonucu ısınan vücut cildin soğuması amaçlı kafa ve yüz bölümünde terleme olabilir. Kontrolsüz aşırı terleme primer hidroz olarak adlandırılır. Hormon seviyesinde görülen değişiklikler kafa terleme sorununu ortaya çıkarabilir. Ayrıca gebelik ve menopoz dönemlerinde de kişilerde aşırı kafa terlemesi oluşabilir. Ve yine bazı durumlarda kalp sorunlarının varlığı vücutta kafa terlemesini oluşturabilir.

AŞIRI KAFA TERLEMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Primer hiperhidroz: Primer hiperhidroz kafada aşırı terlemeye sebep olan hastalıklardan biridir. Primer hiperhidroz vücudumuzun kafa kısmında yerleşse de diğer bölgelerde de terlemeye neden olabilir.

Tıpta prim er hiperhidroz genetik yapıya bağlı bir terleme hastalığı olarak ortaya çıktığı düşünülür.

İkincil hiperhidroz: İkincil hiperhidroz tıbbi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Bazen kullandığınız ilaçların yan etkisinden de ikincil hiperhidroz kaynaklanabilir. Pskiyatri hallerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar kafadaki terlemeyi arttırabilir. Bazen de antibiyotikler hiperhidroza sebebiyet verebilir.

Vücuttaki hormon seviyesinin değişikliğe uğraması: Hamilelik sırasında veya menopoz dönemlerinde oluşan aşırı kafa terlemesi hormonların seviyesinin değişmesinden kaynaklanır. Ayrıca hipertroit terleme yaşayan hastanın kafasında yüzünde veya tüm vücudunda aşırı terleme yaşamasına sebep olmaktadır.

Kalp rahatsızlıkları: Kişideki kalp rahatsızlıkları da kafada ve yüzde terlemeye sebep olur. Kişide terleme sırasında vücuttaki gerilmeler bu durumun kalp rahatsızlığından meydana geldiğini göstermektedir. Ani olarak kafada aşırı terleme yaşayan insanlar felç yada kalp hastalığı riski taşır. Böylesi bir durumda terleme baş dönmesi göğüs ağrısı kafadaki terlemeye eşlik eder.

Aşırı kafa terlemesi hayatta karşılaştığınız olaylardan da kaynaklanabilir.Durumlar karşısında utandığınız da, sinirlendiğiniz de vücudunuzun gergin olduğu anlarda kafa terlemesi vücudun doğal bir reaksiyonu olabilir.