Aşırı hız yapan sürücülerin araçlarına el konulacak!

Ülkede aşırı hız nedeniyle yaşanan kazaların ardından yeni kararlar alındığını belirten Avusturya Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, düzenlediği basın toplantısı ile aşırı hız yapan sürücülere yönelik yeni önlemleri açıkladı.

Gewessler, aşırı hız yapan sürücülere yönelik alınacak yeni önlemleri ana hatlarıyla aktararak, "Burada bahsettiğimiz hızlarda kimse aracının kontrolünü tamamen sağlayamıyor. Araba kontrol edilemez bir silah ve masum insanlar için bir tehlike haline geliyor" dedi.

Yasal hız sınırının üzerinde giderken yakalanan sürücülerin araçlarına ilk seferde iki haftaya kadar trafikten men edileceğini belirten Gewessler, suçun tekrarlanması veya hız limitinin aşırı şekilde aşılması halinde ise sürücülerin araçlarına sonsuza kadar el konulacağını ve açık arttırmayla satılacağını söyledi.

Gewessler, "Arabası olmayan artık hız yapamaz. Bu önlemin diğer ülkelerde bu kadar başarılı olmasının nedeni budur." dedi. (İLKHA)