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Gündem Aşiret düğünü böyle olur! Damada takılan para dudak uçuklattı
Gündem

Aşiret düğünü böyle olur! Damada takılan para dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:42:00 - 2024-07-16 10:50:42
Aşiret düğünü böyle olur! Damada takılan para dudak uçuklattı

Van'da Küresünniler aşiretine mensup Murat İrez’in oğlu Bayram İrez ile MHP İl Başkanı Salih Güngöralp’ın kızı Aslı Güngöralp, görkemli bir düğünle evlenirken, düğünde damada 4 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı.

Sağdıçlığını Hasan Tonga’nın yaptığı Küresünniler aşiretinin düğünü, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 4 bin kişinin katılım sağladığı düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise yaklaşık 4 milyon TL takıldı.

Düğün sonrasında bir konuşma yapan toy büyüğü Hasan Tonga, “Düğünümüze yaklaşık 4 bin kişi iştirak etti. Ben İrez ve Güngöralp ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düğün hazırladılar. Düğünümüze İran, Rusya, Azerbaycan ve Irak’ın yanı sıra yurt içinden Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’den muhteşem bir katılım var. Böyle güzel bir düğünde herkesi bir arada görmek bizim için mutluluktur. Belki unuttuğumuz ya da davetiyemizin ulaşamadığı kişiler olabilir. Biz herkesten özür diliyoruz. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum” dedi.

Damadın babası Murat İrez de 4 çocuğundan ilkinin düğününü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “4 çocuğum var ve ilk çocuğumun düğününü yapıyorum. Çok mutluyum. Düğünümüze yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 4 bin kişi katılım sağladı. İrez ailesi adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Düğünümüze iştirak ederek bizi onura ettiler” ifadelerini kullandı. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı düğün töreni, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilmesi ile sona erdi.

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