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Asım Balcı kimdir nerelidir?

Asım Balcı’nın kim olduğu arıştırılıyor. AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan adaylığında ismi geçtiği iddia edilen Çiğdem Özer Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan ve en son Ankara Büyükşehir’in Genel Sekreteri olan Asım Balcı kimdir? Asım Balcı nereli ve kaç yaşında? AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı mi olacak?

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
Asım Balcı kimdir nerelidir?

Asım Balcı’nın kim olduğu arıştırılıyor. AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan adaylığında ismi geçtiği iddia edilen Çiğdem Özer Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan ve en son Ankara Büyükşehir’in Genel Sekreteri olan Asım Balcı kimdir? Asım Balcı nereli ve kaç yaşında? AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı mi olacak?

Asım Balcı kimdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Doç. Dr. Asım Balcı, 1971 Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Doç. Dr. Asım Balcı, Yüksek Lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktorasını bitiren Balcı, bir süre Muğla Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev aldı.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında da Türksat A.Ş. de e-Devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Balcı, 2010-2013 yılları arasında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Son olarak, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan Balcı, birçok AB projesinde de yer aldı. Asım Balcı'nın çok sayıda yayınlanmış makale ve kitabı bulunuyor. İyi düzeyde İngilizce bilen Balcı, evli ve iki çocuk babası. 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 08:43
  1. Muğla
  2. Çorum
  3. Ankara
  4. Asım Balcı kimdir nerelidir?
  5. Asım Balcı ak parti ankara altındağ belediye başkan adayı mı

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