Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra İstanbul Gaz Dağıtım Şirketinde(İGDAŞ) çalışan uzman Sedat Kaçan hakkında 26 Temmuz 2016 tarihinde ‘FETÖ üyesi olduğu' yönünde şirket yönetimine ihbarda bulunuldu. Şirket yönetimi de, ‘FETÖ bağlantılı veya ilişkili olduğu düşünüldüğünden’ diyerek iş akdini feshetti.

Her yönüyle soruşturuldu bağlantısı bulunamadı

Bunun üzerine mahkemeye giden Kaçan ile ilgili Terörle Mücadele Ekipleri de, banka hesapları, ByLock kaydı, dernekler dahil örgüt bağlantılı olacak tüm işlemleri detaylı olarak inceledi. FETÖ bağlantısına dair her hangi bir tespit bulunamayan Sedat Kaçan hakkında İstanbul Anadolu 8. İş Mahkemesi, işe iadesine 21 Aralık 2017 tarihinde karar verdi. Kaçan,”Çok mağdurum. İki kızım okuyor ve ben onlara maddi destek veremiyorum” dedi.