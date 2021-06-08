Aşılamada yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor
Yeni tip koronavirüs aşılamalarında yeni safhaya geçiliyor. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak.
Son Dakika: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Bakan Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini ifade ederek, ''Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler'' dedi.