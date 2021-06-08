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Gündem Aşılamada yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor
Gündem

Aşılamada yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor

Yeni tip koronavirüs aşılamalarında yeni safhaya geçiliyor. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:06:00 - 2021-06-08 19:08:47
Aşılamada yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor

Son Dakika: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini ifade ederek, ''Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler'' dedi. 

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