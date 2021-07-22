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"Aşılamada hedeflenen rakama ulaşamadık"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinde aşılamada hedeflenen rakama ulaşamadıklarını kaydederek, COVİD aşılarının vatandaşlara ulaştırılmasında yaşanan gecikmeden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:21:00 - 2021-07-22 16:22:56
"Aşılamada hedeflenen rakama ulaşamadık"

Münübe Yılmaz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinde aşılamada hedeflenen rakama ulaşamadıklarını kaydederek, COVİD asilarının vatandaşlara ulaştırılmasında yaşanan gecikmeden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Avustralya Başbakanı Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında son haftalarda artış gösteren COVİD ile mücadele kapsamında yapılan asi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aşıların halka ulaşmasında yaşanan gecikmenin sorumluluğunu üzerine aldığını vurgulayan Morrison, hedefledikleri rakamlara ulaşmadıklarını da itiraf etti. "Bu yılın başında umduğumuz rakamları alamadığımız için kesinlikle üzgünüm. Hiçbir ülke her şeyi doğru yapamaz. Hiçbir başbakan da her şeyi doğru yapamaz, bu yüzden benim işim ise devam etmek." ifadelerini kullananan Morrison, aşılama yapılacak mekanların sayısını artıracaklarını ve bu ayın sonuna kadar aşı  yapılan eczane sayısının 118'den 470'e cikarılacağını dile getirdi. Avustralya’da aşıların ülke içinde dağıtımında gecikmeler yaşanması ile birlikte,aşıyı yapacak aile hekimi ve sağlık kurumlarının sayılarının da yetersiz olduğu açıklanmıştı. Yaklaşık 25 milyon 793 bin kişinin yaşadığı ülkede ilk doz aşı olanların oranı yüzde 29,1 iken, ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 11,66.

 

 

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