Aşılamada 47 milyon kişi de geçildi
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı.
Ülke genelinde birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 32.219.585 olurken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 14.842.991 oldu.
Türkiye koronavirüs mücadele kapsamında aşı oranını yükseltmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.
Bakan Koca, ‘Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın’ dedi.