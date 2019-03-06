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Asil üye nedir, kaç kişiden oluşur? | YSK Sandık Kurulu asıl üye

YSK'da sandık kurulları SEÇSİS üzerinden ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulmaktadır. 6 asıl ve 6 yedek üyenin dışında bir de başkandan oluşan sandık kurulları, 5 siyasi partiden oluşmaktadır. Peki, asil üye nedir? Asil üyeler kaç kişiden oluşur? İşte konuya ilişkin detaylar...

06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
Asil üye nedir, kaç kişiden oluşur? | YSK Sandık Kurulu asıl üye

YSK'da sandık kurulları SEÇSİS üzerinden ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulmaktadır. 6 asıl ve 6 yedek üyenin dışında bir de başkandan oluşan sandık kurulları, 5 siyasi partiden oluşmaktadır. Peki, asil üye nedir? Asil üyeler kaç kişiden oluşur? İşte konuya ilişkin detaylar...

YSK Sandık Kurulu asıl üye nedir, kaç kişiden oluşur?

Sandık kurullları, 1 başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur. Sandık kurullarının kimlerden oluşturulacağı 298 sayılı Kanun’da tarif  edilmiştir. İlçe seçim kurullarınca son genel seçimlerde en çok oyu almış 5 siyasi partiden o ilçeye ait her bir sandık için 1 asıl 1 yedek üye
bildirmeleri istenir. Elektronik ortamda alınan bu veriler SEÇSİS’e işlenir ve sandık kurulunun 6 üyesinin 5 tanesi siyasi partiler tarafından belirlenmiş olur.

Sandık kurulunun, ikamet ettikleri muhtarlığın (asıl kayıtlı oldukları) seçmen listelerindeki isimleri karşısına sistem tarafından otomatik olarak şerh düşülmekte ve sadece görevli oldukları sandıklarda oy kullanmaları sağlanmaktadır.

Sandık kurulu, şehirlerde bir devlet memuru asıl üyesi, beş siyasi parti asıl üyesi olmak üzere 6 asıl üye, 6 siyasi partili yedek üyeden oluşur. Köylerde ise, seçilecek bir üye köy ihtiyar meclisi üyeleri arasından çekilecek ad çekme ile belirlenir. Ad çekmede adı ilk çıkan asıl, diğeri yedek üye olur.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır (298/23-8).

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:57
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