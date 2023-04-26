Asıl torpili Mansur Yavaş yapmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi gibi CHP'li olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaşıyor.

1 oy olabilmek için sahada yalanlarla algı operasyonu çekmeye çalışan Yavaş, yandaşları olan FOX TV'de hükümeti mülakatlarda torpil yapmakla suçladı.

'Pes' dedirten gerçek

CHP'li Yavaş ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise 'pes' dedirtti. Mülakatlarda torpil yapan Mansur Yavaş'ın yazılıda 40 puan alana 90 puan verdi; 92 puan alana ise 45 puan vererek elediği ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’ın FOX TV'deki yayında "bu iktidar yandaşlarına mülakat yoluyla torpil yapıyor" demesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Sinan Burhan meclis kürsüsünde Yavaş’ın yaptığı mülakat haksızlığını gündeme getirmişti.

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Sinan Burhan’ın belgelerle meclis kürsüsünde ispat etmesine Yavaş sesiz kalmıştı.

Burhan, "Sayın Yavaş televizyonlara çıkıyor haktan adaletten bahsediyor. Kendisine soruyorum Aski'nin yaptığı sınavda neden torpil yaptınız. 150 kişi sınava girdi, yazılıda yüksek alan çalışanların puanlarını sözlü mülakatla düşürdünüz. Hani adalet? Hani ehliyet? Hangi yüzle hükümeti torpil yapmakla suçluyorsunuz?" diye sormuştu.