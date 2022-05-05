Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir?

Pek çok kişi asil tendonunun ne olduğunu, nasıl tedavi edildiğini, ameliyatın şart olup olmadığını araştırıyor. Peki, aşil tendonu ne kadar zamanda iyileşir?

Aşil tendonu kopması nedir?

Aşil tendonu insan vücudundaki en büyük tendon olma özelliği taşımaktadır. İşlevi ise baldır kaslarının topuğa bağlanmasını sağlamasıdır. Aşil tendonundaki yaralanmalar ya da kopmalar genellikle travmatik olaylar sonucunda gelişmektedir.

Tendon nedir?

Hareket etmemize olanak tanıyan tendon, kasların ürettiği gücü kemiklere ileten yapılar olarak tanımlanır. Tendonlar, kasları kemiğe bağlayan sert lifler olarak da nitelendirilebilir. Örnek vermek gerekirse aşil tendonu, baldır kasını topuk kemiğine bağlamakla görevlidir.

Aşil tendonu kopması niye oluyor?

Isınmadan spor yapmak

Düşmek

Koşma sırasında aniden hızlanmak

Topuklu ayakkabılar giymek

Şeker hastalığı ve benzeri metabolik hastalıklar

Yaşlanma

Bir çukura adım atılması

Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir?

Aşil tendonu kopmasında uygulanacak tedavi yapılacak kontrol sonucu kararlaştırılır. Kimi hastada cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulmaz. Aşil tendonu ameliyatı; kemiklerin kaynaştırılması, osteotomi, eksizyon, sinovektomi, kılıfın temizlenmesi, tendon transferi ya da tendon uzatması gibi tekniklerle yapılabilir. Operasyondan yaklaşık iki ay sonra hasta ayakkabı giymeye başlayabilir. Aşil tendonu tedavi süreci birkaç ayı bulabiliyor.