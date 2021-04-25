Asıl soykırımcı sensin

Göreve geldiğinden beri Türkiye ile gerilim siyaseti yürüten ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ermeni çetelerinin Anadolu’da katlettiği 523 bin Müslümanı görmezden gelip, Türk milletine “soykırımcı” iftirası attı. Biden’a tepki yükselirken, akıllara ABD’nin insanlık tarihine karşı işlenmiş olduğu sayısız soykırımlar geldi. Dünya sömürü imparatorluğunu Kızılderililerin kemikleri üzerine inşa eden ABD, bir damla petrol uğruna Ortadoğu’yu kan gölüne çevirip milyonlarca Müslüman’ı öldürdü. Terör bahanesiyle ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını yağmalayan, ekonomik değerlerini ele geçiren Amerika, taşeron örgütler üzerinden karıştırdığı Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye’de 2 milyondan fazla Müslüman’ın kanını döktü. ABD zulmünden kaçan 13 milyon insan yerinden yurdundan oldu, mülteci durumuna düştü. Suriye’de ise 1 milyona yakın insan hayatını kaybederken 10 milyona yakın insan topraklarını terk etti.

Kızılderili katilleri

Tarihinde 34 soykırım gerçekleştiren ABD, Hiroşima’ya attığı tek bomba ile dakikalar içinde kendi kayıtlarına göre 146 bin insanı buharlaştırarak katletti. Şehirdeki 90 bin binadan 60 bini patlamanın etkisi ile yerle bir oldu. Bir hafta boyunca şehre asit yağdı. 5 yıllık süre içinde 60 bin kişinin ölümü ile Hiroşima’da ölenlerin sayısı 200 bini buldu. Ölümlerin haricinde on binlerce insan ise sakat kaldı. Tam yetmiş milyon Kızılderiliyi kendi vatanlarında canice öldüren ABD, Kızılderili halkının kemikleri üzerine bugünkü Amerika’nın temellerini attı.

Dünyayı kan gölüne çevirdi

35 milyon Afrikalı ve Orta Doğuluyu da vatanlarından koparak köleleştiren Amerika, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdı. 200 bin sivil öldü. 1953 yılında on binlerce İranlıyı infaz ettiren ABD, Küba’da ise 60 bin kişiyi katletti. 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon kişiyi öldüren küresel haydut, Vietnam Savaşı’nda ise 3 milyon sivili acımadan öldürdü. ABD tarafından desteklenen ve finanse edilen Nikaragua’daki iç savaşta 50 bin sivil hayatını kaybetti. 70 bin Salvadorlu’nun öldürüldüğü El Salvador’daki askeri yönetime destek veren ABD, Arjantin’de 30 bin insanı vahşice katletti.

Soykırımcı arıyorsan tarihine bak

24 Nisan 2020’de sosyal medyadan açıklamalar yapan Biden, seçilmesi durumunda sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını söylemişti. Biden paylaşımında, “Bugün Ermenilerin Metz Yeghern yani Ermeni soykırımında yaşadığı zorlukları anıyoruz. Eğer seçilirsem Ermeni soykırımını tanımak için bir yasa tasarısı onaylayacağım ve evrensel insan haklarını bir öncelik haline getireceğim” demişti. Tarihi yüz karası olaylara dolu olan ve halen insan hakları ve demokrasi dersi bahanesiyle dünya üzerinde birçok ülkede işgalci konumunda olan ABD’nin, Türkiye’ye “soykırım” iftirası atması, katil ülkenin yüzsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.