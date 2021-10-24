Asıl Soros’çu sensin Bay Kemal

Kılıçdaroğlu haricinde CHP eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ile Kemal Derviş de TESEV üyeleri arasında yer alırken, CHP’deki birçok üst düzey siyasi de Soros’un kontrolündeki TÜSES’e üye olduktan sonra parti yönetiminde söz sahibi oldu.

Tek Genel Başkan

Terör tutuklusu ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’yı “Soros artığı” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Kavala ile ABD’nin başını çektiği 10 Haçlı ülkesinin büyükelçilerinin avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu, büyük bir çarpıtmaya imza attı.



Yalan ve iftira siyasetiyle iktidara gelmeyi amaçlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’a yönelik, “En büyük Sorosçu Erdoğan’dır” iftirası atarken, kendisinin kan ve gözyaşı baronu siyonist George Soros’un desteklediği TESEV’in Kurucu Üyesi olduğu ve Mütevelli Heyetinde yer aldığı gerçeğini gizledi.

CHP’nin TESEV aşkı

Kılıçdaroğlu’nun Açık Toplum Vakfı’nın desteklediği Türkiye’deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV’in 183 numaralı kurucu üyesi olduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu, TESEV kurucu üyesi olduğuna yönelik eleştiriler karşısında, “TESEV’e üye olmak suç değil” diyerek kendini savunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun haricinde CHP’li Hurşit Güneş 142, Türkiye’nin ilk ithal bakanı Kemal Derviş ise 85 kayıt numarası ile TESEV’in Mütevelli Heyetinde yer alan CHP’liler arasında bulunuyor.

Dokunan makamı kaptı

Kan ve kaos baronu Soros’la iltisaklı CHP’liler bununla sınırlı değil. CHP’li çok sayıda isim de Soros’un kontrolündeki bir diğer oluşum olan TÜSES’e üye olduktan sonra parti yönetiminde söz sahibi oldu. Oğuz Kaan Salıcı, TÜSES üyeliğinden sonra önce vekilliğe ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığı’na yükseldi.



1999-2000’de CHP Genel Başkanlığı yapan Altan Öymen ile 1995 yılında Genel Başkanlığı görevini yürüten Hikmet Çetin de TÜSES’in kurucuları arasındaydı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da TÜSES’e üye olduktan sonra CHP’de mevki ve makam sahibi olan isimler arasında yer alıyor.

Arasında su sızmıyor

Soros Vakfı tarafından fonlanan TESEV, 27 Mayıs darbesinden hemen sonra o tarihlerde Amerikalı Rockefeller ve Ford vakıflarının desteğiyle kuruldu. İşadamı Nejat Eczacıbaşı tarafından 1961 yılında “Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti” adıyla kurulan TESEV’e ilk resmi kutlama, dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından yapıldı.



TESEV’in ilk konferanslar serisiise dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit’in 1962’de verdiği konferansla başlatıldı. TESEV Başkanı Can Paker ise bir televizyon kanalında, kurumun tarihi boyunca CHP ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve İnönü ile Ecevit tarafından taltif edildiklerini belirtti.



Can Paker ayrıca TESEV’in gelirinin yüzde 30’unun Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’nden geldiğini itiraf etmişti.