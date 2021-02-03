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Eğitim Asil öğretmen olmak için AKS 2021 taban puanı kaç olmalı?
Eğitim

Asil öğretmen olmak için AKS 2021 taban puanı kaç olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asil öğretmenliğe geçerek aday öğretmenlikten ayrılmalarını sağlayan Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yaklaşıyor. Adaylar Asil öğretmen olmak için AKS 2021 taban puanı kaç olmalı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Asil öğretmen olmak için AKS 2021 taban puanı kaç olmalı?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:24:00 -
Asil öğretmen olmak için AKS 2021 taban puanı kaç olmalı?

AKS 2021 ne zaman yapılacak? Adaylık Kaldırma sınavı için tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Asil öğretmen olmak için gereken AKS puanı kaç olmalı?

AKS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli ya da kadrolu olarak çalışan öğretmenlerin adaylıklarını kaldırmak için yapılan sınava Adaylık Kaldırma Sınavı denir.

AKS 2021 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı için bu sene tarih henüz belli olmadı. AKS 2021 tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AKS puanı kaç olmalı?

Asil öğretmenliğe geçiş için her yıl aday öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı'nde geçmek için öğretmenlerin 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilip, 60 (altmış) puan ve üzerinde puan alması gerekecektir. AKS sınavlarında önceki yıllarda 60 puan üzeri alan öğretmenler başarılı kabul edilmişti. 2021 AKS taban puanı olarak farklı bir açıklama geldiğinde haberlerimizde payalaşacağız.

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