Asıl işleri CEO’luk ek işleri hocalık!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevlerine son verildi denilerek, emekçi akademisyenlerin mağdur edildikleri iddiasının koca safsatadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Akademik kadroda yer almadıkları halde eş dost kontenjanından dışarıdan görevlendirme ile kapağı Boğaziçi Üniversitesi’ne atan sözde öğretim üyelerinin, çok uluslu şirketlerde veya siyasi partilerde yöneticilik yaptıkları öğrenildi.

İşadamı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine son verildiği iddia edilen öğretim görevlisi Doç. Dr. Ecmel Ayral’ın akademik kadroda yer almadığı, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi işletilerek eş dost kontenjanından Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleştiği ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yarı zamanlı dersler veren ve bölüm tarafından görevinden uzaklaştırılan Ecmel Ayral, akademik kariyerinden ziyade işadamı kimliğiyle tanınıyor.

Halen Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekiliği görevini sürdüren Ayral, Uzel Makine’nin İstanbul Rami’deki 94 bin metrekarelik arazisini, makine ve ekipmanlarıyla birlikte satın alan Vera Varlık Yönetim A.Ş.’nin ye yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Ayral’ın 6 yönetim kurulu üyesinden biri olduğu Vera Varlık, Uzel Makine’ye ait araziyi 223 milyon 700 bin TL gibi astronomik bir bedel ödeyerek satın almıştı.

Siyasetçi

Boğaziçi’ndeki görevine son verilen isimlerden biri olan Prof. İbrahim Turhan ise halen Özel İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik kadrosunda yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “ders vermeye uygun görülmeyen” Turhan’ın derslerine güz döneminde son verildi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü yapan Turhan, Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Kurucuları arasında yer alıyor ve YK Üyeliği görevini yürütüyor.

Uzun yıllar üniversitenin senatosunda görev yapan Emeritus Prof. Dr. Cezva Sevgen ise akademik kariyerinden ziyade, yöneticiliği kimliğiyle tanınıyor.

Hoca değil militan

Son olarak, “ekmeği elinden alındı” denilen sözde akademisyen Mehmet Feyzi Erçin’in de eğitim hariç her işle uğraştığı ortaya çıkmıştı. “Derslere kulak asmayın ben size gereken notları vereceğim” diyerek öğrencileri kışkırtan Erçin’in, hem İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık, hem Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik, hem de İBB’de Danışma Kurulu Üyeliği sıfatıyla cebini doldurduğu ortaya çıkmıştı.

