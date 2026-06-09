Asıl hedefleri başkasıydı! 50 yaşındaki kadına kurşun yağmuru

Louisiana’nın Hammond kentinde yaşanan saldırı, “yanlış hedef” cinayetlerinin ne kadar vahşi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre silahlı saldırganlar, peşinde oldukları kişilerin izini kaybettikten sonra aynı güzergâhta bulunan başka bir aracı hedef almaya başladı.

Takip ettikleri otomobilde bulunan kişilerin olaydan habersiz olduğu belirtilirken, saldırganlar kısa süre sonra bu aracı bir benzin istasyonuna kadar izledi. Yaşananlar ise birkaç dakika içinde kanlı bir infaza dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana eyaletine bağlı Hammond şehrinde, kan donduran bir "yanlış hedef" cinayeti yaşandı. Husumetlilerinin peşinde olan silahlı saldırganlar, yanlış aracı takip ederek masum bir kadının ölümüne neden oldu. Bir benzin istasyonunda gerçekleştirilen ve adeta yaylım ateşine dönen saldırıda, araca yaklaşık 80 el ateş açıldı.

HEDEFLERİNİ KAYBEDİNCE BAŞKA ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Hammond Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırganlar asıl hedefleri olan aracı takip ettikleri sırada bir noktada izini kaybetti. Ancak zanlılar, durumu fark etmeyerek aynı güzergahtaki tamamen başka bir aracı takibe devam etti. Takip edildiklerinden habersiz olan kurbanların aracı ise bir süre sonra akaryakıt istasyonuna giriş yaptı.

MARKETTEKİ SÜRÜCÜNÜN ARACINA KURŞUN YAĞMURU

Dehşet anları, yol üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü markete girmek için araçtan indiği sırada, zanlılar çalıntı bir araçla hızla yanaştı. Araçta tek başına bekleyen 50 yaşındaki Patricia Shepard, ne olduğunu bile anlayamadan kurşunların hedefi oldu. Yaklaşık 80 el ateş açılan araçta bulunan talihsiz kadın, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

POLİS ŞEFİ: "KURBANIN OLAYLA HİÇBİR BAĞLANTISI YOK"

Olayın ardından açıklama yapan Hammond Polis Şefi Edwin Bergeron Jr., hayatını kaybeden Patricia Shepard’ın saldırganlarla ya da asıl hedef olan kişilerle hiçbir bağının bulunmadığını, tamamen masum bir kurban olduğunu vurguladı. Şehirde büyük yankı uyandıran cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÇALINTI ARAÇLA KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yetkililer, kanlı baskını gerçekleştiren en az 2 veya 3 şüphelinin peşinde. Saldırganların olay yerinden Mississippi eyaletinden çalındığı belirlenen beyaz renkli bir araçla kaçtıkları açıklandı. Hammond polisi, katillerin yakalanması için çevre eyaletlerle de koordineli bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor.