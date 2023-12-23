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Gündem Aşı ve kalp krizi ilişkisi Meclis gündeminde!
Gündem

Aşı ve kalp krizi ilişkisi Meclis gündeminde!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:15:00 -
Aşı ve kalp krizi ilişkisi Meclis gündeminde!

Koronavirüs aşılarının kalp krizine yol açtığı iddiaları TBMM gündemine geldi.

Koronavirüs aşılarının kalp krizine yol açtığı iddiaları TBMM gündemine geldi.

İYİ Partili Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması için TBMM başkanlığına beş soru sordu.

"Dünyada ve ülkemizde maddi manevi büyük kayıplara sebep olan Covid 19 salgını fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik sorunlara sebep olmuştur. Covid 19 salgını nedeniyle devletin belirlemiş olduğu aşılar çeşitli dozlarda vatandaşlarımıza uygulanmıştır. Uygulanan aşılar sonrasında unutkanlık, kalp krizi, solunum yolu vb. hastalıklarda artış olduğu yönünde bazı yazılı ve görsel basında haberler yayınlanmıştır." diyen Gürban, şu soruları yöneltti:

"1- Covid 19 salgını sonrasında kaç vatandaşımız kalp krizi geçirmiştir? Kalp krizi geçiren vatandaşlarımızın yüzde kaçı aşılıdır?

2- Kalp krizi geçiren vatandaşlarımızın yapılan Covid 19 aşılarıyla ilgisi var mıdır?
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3- Ülkemizde uygulanan Covid 19 aşılarının yan etkilerini engelleyici çalışmalar yapılmakta mıdır? Yapıldıysa ilgili çalışmalar nelerdir?

4- Covid 19 aşılarının kamuoyuna açıklanan yan etkileri haricinde süreç içinde başka yan etkileri çıkmış mıdır?

5- Covid 19 tedavisinde kullanılan ilaçların başka hastalıkları tetikleyici yan etkileri bulunmakta mıdır?"

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