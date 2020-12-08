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Gündem 'Aşı' ve 'çip' tartışmalarına Mustafa Sandal da katıldı! Tepki gösterdi
Gündem

'Aşı' ve 'çip' tartışmalarına Mustafa Sandal da katıldı! Tepki gösterdi

Şarkıcı Mustafa Sandal, Kovid-19 ve aşı tartışmalarına dahil oldu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz?" ifadelerini kullandı. Sandal "Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı" tepkisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:48:00 -
'Aşı' ve 'çip' tartışmalarına Mustafa Sandal da katıldı! Tepki gösterdi

Şarkıcı Mustafa Sandal, Kovid-19 ve aşı tartışmalarına dahil oldu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı'

Sandal, koronavirüsün laboratuvar ürünü olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti:

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Kovid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

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