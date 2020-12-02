'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, bir televizyon kanalında Kovid-19 aşısına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Aşı yaptırmayacağım"

Aşı yaptırıp yaptırmayacağı sorulan Dr. Meltem Özen, "Hayır, ben yaptırmam. Uzun vadeli sonuçlarını görmek isterim. Bu aşılar direk bizim branşımızla ilgili konulardır." diyerek gerekçelerini sıraladı.

"Bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açabilir"



Endişelerini aktaran Dr. Özen, "Birincisi antikor ne kadar süreli koruyacak. Yani bu aşı bir işe yarayacak mı? İkincisi güvenlik konusudur. Uzun vadede bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açabilir. Ya da farklı öngöremediğimiz hastalıklara yol açabilir" ifadesinde bulundu.

Özen, "Neler olabilir?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

Ben size bağışıklık sistemi hastalıklarını sayayım, daha anlaşılır olacaktır. Tiroid, kolit, MS hastalığı gibi hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalığıdır ve "açıklanamayan, sebebi bilinemeyen hastalıklardır" diye tabir edilir. Ve bu bağışıklık sistemi hastalıkları tüm organları tutabilir.

"Genetik metaryalle hücreye komut veriliyor"

Aşılar ve içeriğindeki mRNA'ların görevinden de bahseden Özen, "Burada genetik metaryalle kendi hücrenize komut veriliyor. Sizin hücrenizi kendi bağışıklık sisteminize hedef haline getiriyor. Yani sizin bağışıklık sisteminiz, ordularınız kendi hücrenizi, askerlerinizi vurmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hedef yanlış gösterilirse, bir şekilde burada bir sapma olursa sizin askerleriniz kendi askerlerini öldürmeye başlıyor. Yani vücudumuzda bir iç savaş olacak." ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtı olmadığını ve sadece endişelerini dile getirdiğini ifade eden Özen, "Bu aşı çalışmalarını tabiki teşvik ediyorum. Bütün enfeksiyon hastalıklarını aşıyla yok ettik. Kızamığı, çiçek hastalığı, hepatiti..." dedi.

"Grip aşısı olmuyorum ancak risk gruplarına yapıyorum"

Grip aşısının sorulması üzerine "Grip aşısı yüzde 35 koruma sağlıyor. Grip aşısı olmuyorum ancak risk gruplarına tavsiye ediyorum, yapıyorum" ifadelerinde bulundu.