Aşı takvimine dikkat edin



Annelerin kesip saklaması gerek

● Hep B: Hepaitit B aşısı

● BCG: Verem aşısı

● DaBT-lPA-Hib: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus İnfluenza, Tip B aşısı

● KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı

● OPA: Oral Polio aşısı

● Td: Erişkin Tipi Difteri ve Tetanoz aşısı

● R: Rapel (Pekiştirme dozu)

Anne babalar çocuklarının aşılarına takvimine titizlik göstermelidir. Aşılar miniklerin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve muhtemel hastalıklara karşı dirençlerini artırmak içindir. En önemlisi % 70’i aşılanmış toplumlarda salgın hastalık çıkmaz. Eğer toplumun % 95’i aşılı ise hastalık görülmez. Günümüzde özellikle küçük yaştaki çocukları tehdit eden Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Verem, Çocuk felci, Hepatit-B ve Menigokoksik Menenjit, hastalıklarından aşı ile ömür boyu korunabilinmektedir. Bunun için bakanlık geçen yıl 173 milyon lira harcadı. Böylece çocuk felci ülkemizde tehlike olmaktan çıktı. diğer hastalıklara bağlı hasta, sakatlık ve ölüm sayısı çok azaltılarak denetim altına alındı. Aşılama çalışmalarına harcanan her 1 lira genel sağlık harcamalarında 30 liralık bir tasarruf sağlamaktadır. Çünkü mesela Hepatit-B’nin ilerlemiş halinde siroz olan bir hastanın karaciğer nakli ve tedavi masrafları onbinlerce lira iken yeterli bağışıklamayı sağlayan 3 kez tekrarlanan aşısının maliyeti sadece 120 kuruştur.