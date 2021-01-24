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Korona Virüs Aşı sırası mesaj ile nasıl öğrenilir?
Korona Virüs

Aşı sırası mesaj ile nasıl öğrenilir?

Korona aşı sırasını öğrenmek için mesaj ile nasıl olur? Koronavirüs aşısı vurulmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’in geliştirdiği aşılarda ikinci parti aşıların hafta sonu geleceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ilişkin uyarı yapıldı. Peki aşı sırası mesaj ile nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 08:16:00 - 2021-01-24 08:17:07
Aşı sırası mesaj ile nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı'nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

Aşı sıras nasıl öğrenilir?

Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Aşılar için MHRS'den randevu alınacak

Koronavirüs aşısında sistem nasıl işleyecek, MHRS üzerinden nasıl randevu alınacak? Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Öte yandan Rus Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

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