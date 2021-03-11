Aşı sırası kaç yaşta? Aşı sırası şuanda kimde?

Aşı takvimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş gruplarında uygulanan aşılama sürecinde sona yaklaşıldı. İlk süreçteki aşamada sağlık görevlileri, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve 65 yaş üzerindekilere aşılama gerçekleşti. Peki, aşı sırası kimde?

11 Mart'a kadar kaç kişi aşı oldu?

Aşı sırası kaç yaşta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika yaptığı açıklamada aşı programı hakkında konuştu. Bakan Koca: "13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı 5 ise 1'e yaklaşmış olacaktır. Ağır hasta sayısını çok az duyacağız.

Covid-19 bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata biraz daha yaklaşmamız salgını geriletmemize bağlı. Gevşeklik gösterir mevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamaz üzücü günler yaşarız. Tablonun ne kadar hızlı değiştiğini önceki aylardan biliyoruz.

Yorulmuş olduğunuzu, 'bu salgın bir bitse' dediğinizi biliyorum. Bu duygu güçlü bir duygu. Covid-19 bilimin karşısında hızlı yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıra duygularımızı onarmaya geliyor. Bilmeliyiz ki yolu kısaltan iyimserliktir, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.