Koronavirüs salgınının sona ermesi, eski günlere dönüş için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Bu sebeple ülkemizde de aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki, aşı sırası gelen ama aşı olmayanlara randevu verilir mi?

Aşı sırası geçenler aşı olabilir mi?

Türkiye’de koronavirüse karşı Çin ve Alman aşıları yapılıyor. Kısa süre içinde Rus aşısının da uygulanması bekleniyor. Aşı sırası gelenler ise hızla randevu oluşturup sağlık kuruluşlarına gidiyor. Ancak yaşadıkları tereddütler sebebiyle halen aşı olmayanlar ise aşı haklarının durumunu merak ediyor.

Aşı tanımlandığı halde Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşılarından SinoVac ya da BioNTech için başvuruda bulunmayalar için de aşı randevuları açık bulunuyor. Öncelikli yaş grubu içinde bulunup sırası geçmiş dahi olsa, e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden randevu alınarak Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor.

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