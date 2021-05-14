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Konut Projeleri Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınıyor?
Konut Projeleri

Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınıyor?

Kim aşı randevusu alabiliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 25 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Peki, kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu nereden nasıl alınıyor? Telefonla aşı randevusu al

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:28:00 -
Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınıyor?

Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Geride kalan sürede 25 milyon dozu aşkın yapıldı. İlerleyen günlerde yeri sevkiyatlarla aşılama hızının artması bekleniyor. Peki, aşı randevusu nereden oluşturuluyor?

Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs aşı randevusu nereden alınıyor?

Koronavirüs aşısı olmak isteyenler sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Aşı randevuları; sağlık çalışanlarının eşlerine, öğretmenlere, muhtarlara, turizm çalışanlarına, 40 yaş üstü avukatlara ve 55 yaş üstü vatandaşlara veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye Çin’de aşı sevkiyatı gerçekleşti. Aşıların kontrollerinin ardından 50 yaş üstüne de randevu sisteminin açılması bekleniyor.

Aşı randevusu almak isteyenler MHRS web sitesi ya da uygulamasına giriş yapabilir.  MHRS şifresi bulunmayanlar sisteme E Devlet üzerinden de girebilir. Ayrıca ALO 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

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