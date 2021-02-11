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Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır?
Yaşam

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Peki, aşı randevusu nasıl alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:56:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs önlemleri kapsamında aşı programı tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren aşılarla ilgili sıra 65 yaş üstü vatandaşlarımıza geldi.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

70 yaş üzeri vatandaşlar aşı sorgulamalarını e-Nabız üzerinden online olarak öğrenebilecekler. Aşı randevusu da www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra alınacak.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

-"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

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