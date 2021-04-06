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Gündem Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan açıklama
Gündem

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘koronavirüse karşı aşı olmak orucu bozar mı?’ sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:51:00 -
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan açıklama

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’de vaka sayılarında artışa neden oldu. Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklık getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında teravih namazlarının evde kılmanın uygu olduğuna karar verdiklerini açıkladı.

Aşı olmak orucu bozar mı? soruların Ali Erbaş, ''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz’’ şeklinde cevap verdi.

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Yorumlar

Adile

Zulme sessiz kalmak, Müslümana yakışır mı? Bill Gates i memnun etmeye devam edin bakalım.
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karlıdağlar

vücuda 1 ml kadar sıvı giriyor;orucu bozma ihtimali var! aşıyı mümkünse iftar sonrası olmak tercih edilmelidir.
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