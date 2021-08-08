Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kaldı. Ülkemizde 14 Ocak 2021’den itibaren korona aşıları uygulanıyor. 76 milyonu aşkın aşı yapılırken çift doz uygulananlar, aşı olmayanlara yasakların gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, aşı olmayanların kapalı alanlara girmeleri yasaklanacak mı?

Aşı olanların maske yasağı kalkacak mı? Aşı olmayanlar kapalı yerlere giremeyecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan aşı olmayanlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Turan, “Aşı olan bireylerimiz topluma karşı sorumluluklarını almış bireyler. Bu nedenle hem kendilerini hem çevresini hem de ülkesini korumuş olmakta. Aşılanmadıkları zaman insanlar hastalığın devam etmesine, hastalığın varyantlarının ortaya çıkışının hızını artırıyorlar. O nedenle birtakım kararlar almak zorundayız. Kalabalık mekanlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız. Bu konuda da konuşmalar devam etmekte. Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu. Bakan Koca, “Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" dedi.