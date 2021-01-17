Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni platformda düzenleme yapıldı. Aşı için acil kullanım onayı verilmesinin ardından tüm Türkiye’de hızlı bir şekilde aşılanma başlatıldı. Oluşturulan platform da ise koronavirüs aşı bilgilendirme adı ile karşımıza çıkan sitede Türkiye’de kaç kişinin aşı olup olmadığı görülmektedir. Bir diğer özellik ise yan etki gözlemlenmesi sonucunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgilendirme de yer alıyor.

Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapması gerekir?

Genel anlamda şikayetlerin ve birçok insanlarda görülen durumlar bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralandı;

Aşı uygulanan bölge için ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hallerde kolu yüksekte tutarak soğuk uygulama yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yorgunluk, hafif ateş veya titreme gibi hallerde ise istirahat etmek ve yeterli sıvı alındığına dikkat etmek ayrıca ‘parasetamol’ içeren ağrı kesicilerde kullanılması önerilmektedir.

Baş ağrısı, kas/eklem ağrıları gibi sorunlarda ise diğer durumlarda olduğu gibi istirahat ve yeterli su tüketimini kontrol etmek gerekmektedir.

Kusma, ishal gibi hallerde bol sıvı takviyesi ve ishal diyetine uygun olarak beslenilmesi gerekir. Ancak belirtilen rahatsızlar dışında farklı bir rahatsızlık durumu varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvuru yapılması gerekir.