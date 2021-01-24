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Dünya Aşı krizi büyüyor! AB ülkeleri dava açabilir
Dünya

Aşı krizi büyüyor! AB ülkeleri dava açabilir

İtalya, koronovirüs aşısı üreten iki şirkete aşıların zamanında teslim edilememesi nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 20:10:00 -
Aşı krizi büyüyor! AB ülkeleri dava açabilir

İtalya, Pfizer ve AstraZeneca ilaç devlerine corona virüsü (koronavirüs) aşısının dağıtımında yaşanan gecikme nedeniyle dava yoluna gitmeye karar verdi. Benzer bir hamle Avrupa Birliği'nden de gelebilir.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, RAI televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, "Aşı programımızın değişmemesi için çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Maio, söz konusu iki ilaç firmasının aşı tedarikinde kısıtlama yapmak zorunda kalmasının nedenine ilişkin soruyu ise "Boyundan büyük işlere kalkışmak" sözüyle yanıtladı.

Luigi Di Maio, "Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu beyefendilerin sözleşmelerine riayet etmelerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaları için tüm kanalları aktive ediyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya hükümeti zararın tazmin edilmesinden ziyade üzerinde anlaşmaya varılan miktarların güvence altına alınmasını sağlamaya çalışıyor.

Başbakan sinyali vermişti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, aşı tedarikinde yaşanacak gecikmelerin "kabul edilemeyeceğini" ve sözleşme yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlâl edilmesi anlamına geldiğini belirterek Roma Yönetimi'nin mümkün olan tüm yasal araçları kullanacağını sözlerine eklemişti.

Üst düzey bir sağlık yetkilisi, aşı tedarikindeki sorunlar devam ederse İtalya'nın tüm aşı programını yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği de uyardı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Pfizer ve AstraZenaca şirketlerini aşı sözleşmelerini yeri getirmedikleri takdirde muhtemel yasal sonuçlarla tehdit etmişti. Fransız Europe-1 radyosuna konuşan Michel, "İlaç endüstrisinin imzalanan sözleşmelere riayet etmesini sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Amerikan ilaç devi Pfizer'in aşısını Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firması geliştirmişti.

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