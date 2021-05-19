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Sağlık Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?
Sağlık

Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

Aşı kartı indir | Koronavirüs aşısı olan vatandaşlara aşı kartı hakkı tanındı. 65 yaş üstü iki doz aşı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılınca vatandaşların hem aşıya hem de aşı kartlarına talebi arttı. Peki, aşı kartı nereden alınıyor? Aşı kartı ekranı | Sağlık ocağında aşı kartı veriliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:05:00 -
Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması devam ediyor. Şimdiye kadar 26 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Son olarak iki doz aşı olan 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu sebeple hem aşıya hem de aşı kartlarına ilgi arttı. 65 yaş üstü vatandaşlar, aşı kartlarının nereden alabileceklerini merak ediyor. Aşı kartı nereden alınıyor?

Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

65 yaş üstüyle ilgili kararın ardından şimdiye kadar aşı randevusu almayanlar randevu almaya başladı. Aşı olanlar ise sağlık ocaklarına akın etti. Pek çok vatandaş aile hekimlerinden aşı kartını alabileceğini düşündüğü için sağlık ocaklarının kapısını çaldı. Ancak aşı kartları aile hekimliklerinden alınmıyor.

Aşı kartları Hayat Eve Sığar Uygulaması ile E Nabız’dan alınabiliyor. E Nabız aşı bilgilerim bölümüne tıklayarak aşı kartınızı indirebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaptıktan sonra ‘aşı bilgilerim’, ‘aşı kartlarım’ adımlarını takip ederek kartınızı indirebilirsiniz.

E NABIZ İÇİN TIKLAYINIZ

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