Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması devam ediyor. Şimdiye kadar 26 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Son olarak iki doz aşı olan 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu sebeple hem aşıya hem de aşı kartlarına ilgi arttı. 65 yaş üstü vatandaşlar, aşı kartlarının nereden alabileceklerini merak ediyor. Aşı kartı nereden alınıyor?

Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

65 yaş üstüyle ilgili kararın ardından şimdiye kadar aşı randevusu almayanlar randevu almaya başladı. Aşı olanlar ise sağlık ocaklarına akın etti. Pek çok vatandaş aile hekimlerinden aşı kartını alabileceğini düşündüğü için sağlık ocaklarının kapısını çaldı. Ancak aşı kartları aile hekimliklerinden alınmıyor.

Aşı kartları Hayat Eve Sığar Uygulaması ile E Nabız’dan alınabiliyor. E Nabız aşı bilgilerim bölümüne tıklayarak aşı kartınızı indirebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaptıktan sonra ‘aşı bilgilerim’, ‘aşı kartlarım’ adımlarını takip ederek kartınızı indirebilirsiniz.

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