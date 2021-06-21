Aşı kartı indir | Koronavirüs salgınının sona ermesi için adeta bir aşı seferberliği başlatıldı. Ülke genelinde neredeyse her gün 1.5 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. Aşı olanlar ise, aşı olduklarını ifada eden aşı kartlarının nasıl nereden temin edebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, aşı kartı nereden alınıyor?

Aşı kartı nereden nasıl alınır? Aşı kartı oluştur?

Aşı kartları özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ilgisini çekiyor. Çünkü 2 doz aşı olan 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Aşı olmayanlar ise haftanın 6 günü 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu sebeple vatandaşlar aşı kartı alıp dışarı çıkarken zorluk yaşamak istemiyor. Aşı kartları sağlık ocaklarında verilmiyor. Aşı kartı almak isteyenlerin E Nabız sistemine giriş yapmaları ya da telefonlarından Hayat Eve Sığar uygulamasını ziyaret etmeleri gerikiyor.

Aşı kartları Hayat Eve Sığar Uygulaması ile E Nabız’dan alınabiliyor. E Nabız aşı bilgilerim bölümüne tıklayarak aşı kartınızı indirebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaptıktan sonra ‘aşı bilgilerim’, ‘aşı kartlarım’ adımlarını takip ederek kartınızı indirebilirsiniz.

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