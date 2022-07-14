Aşı karşıtları ve komplo teorileri sebebiyle aileler topuk kanı taramasını da istemiyor

Türkiye'de her yıl dünyaya gelen yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğin neredeyse tamamının, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'yenidoğan tarama' programıyla, genetik doğumsal birçok hastalığın erken tespiti ve tedavisi için taranıyor. Ancak son birkaç yıldır aileler, topuk kanı testi, K vitamini iğnesi gibi hayati önem taşıyan rutin uygulamaları da hukuki yollara başvurarak reddetmeye başladı.

Türk Neonatoloji (yenidoğan) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, zeka geriliği, fiziksel engellilik, organ fonksiyon bozuklukları, nörolojik hasarlar, cinsel gelişim bozukluğu, hatta ölüme bile neden olabilen bazı doğumsal genetik hastalıkların ilk birkaç hafta içinde tespit edilebildiğini belirterek, bebeğin ilk haftalarında meydana gelebilecek ölümcül kanamaların önlenmesi adına yapılan K vitamini iğnesi gibi rutin yenidoğan uygulamalarının, ileriki yaşamı için hayati önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Merih Çetinkaya, "Son 2-3 yıldır, özellikle ailelerin sosyal medya paylaşımları ve Kovid-19 dönemindeki aşı karşıtlığı düşüncelerinin de etkisiyle aileler topuk kanlarının alınmasını bile reddetmeye başladı. Topuk kanı taraması için alınan bütün örnekler iddia edildiği gibi yurt dışına falan da gönderilmiyor. Halk Sağlığı Kurumu'nun laboratuvarlarında tarama testleri yapılarak sonuçlar ailelerle paylaşılıyor” dedi.