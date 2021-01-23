Aşı fiyaskosu! Avrupa kilitlendi

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşının tedarikinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle kamuoyunda hem AB Komisyonu’na, hem de ülke hükümetlerine yoğun tepki gösteriliyor. Başta Almanya olmak üzere birçok AB ülkesinde aşı miktarının azlığı ve aşılama sürecinin İsrail ve ABD gibi ülkelere göre yavaş ilerlemesi kamuoyunda eleştirilere sebep oldu. AB Komisyonu, özellikle erkenden aşı onayı alan BioNTech şirketiyle sözleşme imzalama konusunda çok yavaş ve tereddütlü davranmakla suçlanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, u tartışmalar sürerken Pfizer ve BioNTech’in, 15 Ocak’ta Kovid-19 aşısı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceği ve bu durumun Avrupa’ya yapılan aşı tedarikini geçici olarak azaltacağına ilişkin açıklama AB ülkelerindeki eleştirileri daha da artırdı.

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti planlanandan daha az miktarda aşı dozunun kendilerine ulaştığı gerekçesiyle evde yaşayan 80 yaş üzerindekilerin aşılanmasını 1 hafta erteledi, sağlık personeline yönelik aşılamayı da geçici olarak durdurdu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, BioNTech/Pfizer aşısının beklenilen sayıda ulaşmamasından ilaç şirketini sorumlu tuttu. Spahn, Pfizer’ın açıklamasının kendisini de kızdırdığını belirtti.

İtalya da karıştı

İtalyan basını ise hükümetin Avrupa’ya Kovid-19 aşısı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan Pfizer’a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiğini ve bu konuda deneyimli hukuk müşavirlerini harekete geçirdiğini bildirdi. İtalya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında lojistik ihtiyaçlardan sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, aşı teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle ülkedeki aşılamanın önemli ölçüde yavaşladığını söyledi. Komiser Acuri, Pfizer’ın aşı dozlarını yüzde 20 azaltmasının 27 AB ülkesinin tamamını etkileyeceğini belirtti.

Aşılar ziyan oluyor

İspanya’da ise bazı bölgelerde bir şişeden 5 yerine 6 doz kullanılmasıyla ilgili tartışma devam ediyor. Ülkenin bazı bölgelerindeki şırınga sıkıntısından, aşının 6 doza bölünemediği ve böylelikle aşının ziyan olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan Madrid’deki yerel yönetim, merkezi hükümet tarafından dağıtılan aşının tükendiğini, bu yüzden aşılamanın durdurulduğunu açıkladı.

Macarlar Rusya'dan aldı

Öte yandan bir başka AB ülkesi Macaristan, aşı sıkıntısı karşısında farklı alternatiflere yöneldi. Daha önce Çin aşısı satın alacağını açıklayan Macaristan yönetimi, dün de Rusya ile Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladı. Aşıların, Şubat ayında ülkeye tedarik edileceği belirtildi. Macaristan, perşembe günü Sputnik V’yi acil kullanım için tescil ederek Rus aşısını tescil eden ilk AB ülkesi olmuştu.

AB, Kovid-19’a karşı aşılanacak kişilere “aşı sertifikası” verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri “güçlü şekilde caydırma” kararı aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basına bilgi veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsün yeni türlerinin Avrupa’da yayılmaya başlamasından endişe duyduklarını, Aşı olanlara seyahat gibi durumlarda avantaj sağlayabilecek sertifika verilmesi meselesinin de getireceği avantajların çok dikkatlice düşünülmesi gerektiğini vurguladı.